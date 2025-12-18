King ＆ Prince公式Instagramで、高橋海人（「高」ははしごだかが正式表記）とStray KidsのHAN（ハン）が、新曲「Theater」（King ＆ Prince）をコラボダンスする動画が公開された。 【動画＆写真】髙橋海人とStray Kidsハンのキンプリダンスなど①② ■肩を上下に揺らしながら歩く「Theater」ダンスをノリノリで披露 動画で高橋は金髪でメガネをかけ、ムートン風ジャケットコーデ、ハンはキラキラ