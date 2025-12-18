【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『NHK MUSIC SPECIALYOSHIKI ～奇跡の舞台へ～』の放送が決定。日本人初となるサウジアラビアの世界遺産でのコンサートやロサンゼルスでのリハーサルなど貴重な現場に密着。様々な試練を乗り越え挑むYOSHIKIの世界への挑戦の日々を追った。 ■サウジアラビア・アルウラのユネスコ世界遺産ヘグラ遺跡でのコンサート 今年11月にサウジアラビア・アルウラ