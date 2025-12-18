埼玉県上里町の県道で59歳の女性が倒れているのが見つかり、死亡しました。警察はひき逃げ事件として捜査しています。きょう午前5時半ごろ、上里町七本木の県道で「車道から大きい音がした」と、近隣に住む男性から110番通報がありました。警察などによりますと、近くに住む相川笑子さん（59）が車道にうつぶせの状態で倒れていて、病院へ搬送されましたが、死亡しました。現場付近に車の部品が落ちていたということで、警察はひき