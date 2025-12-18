スターバックス コーヒー ジャパンは2026年3月28日、東京・谷中に、アートギャラリーの機能も備えた新店舗「スターバックス カフェ & アートギャラリー 谷中御殿坂」をオープンする。【2025年スタバ新作まとめ】限定フラペやグッズまで最新情報谷中エリアは、江戸時代に、寺院が多く建てられ、門前町として発展した後、現在も昔ながらの古い街並みが残り、「美しい日本の歴史的風土100選」にも選ばれた歴史や文化が根付い