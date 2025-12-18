契約更改交渉を終え、来季の抱負を記した色紙を手にするヤクルト・小川＝18日、東京都内の球団事務所ヤクルトの小川が18日、2100万円減の年俸8900万円で契約を更改した。今季は不振による2軍落ちも経験して13試合の登板にとどまり、4勝5敗、防御率3.68。「試合数がなかなか伸びずに悔しい」と淡々と語った。来季の目標には2023年以来の規定投球回クリアを設定。35歳のベテランは「チームの心臓であれるよう、中心で頑張れるよ