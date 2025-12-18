社民党の大椿裕子（ゆうこ）副党首が2025年12月17日にXで、日本のトイレについて、「バリエーションがあり過ぎて日常的に混乱しています」などと投稿。ネット上からさまざまな声を集めている。「海外から来られた旅行者は混乱しないかな？」大椿氏はXで、「日本のトイレ、流す時にレバーを下げるとか、ボタンを押すとか、手をかざすとか、勝手に流れてくれるとか、様々なバリエーションがあり過ぎて日常的に混乱しています」と、日