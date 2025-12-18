日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）前会長で東海大体育学部特任教授の山下泰裕氏が１８日、同大学の湘南キャンパス（神奈川・平塚市）で、首の神経である頚髄（けいずい）を損傷する大けがを負ってから復帰後、４回目の対面授業を行った。授業後に復帰してから初めて報道陣に取材対応。スタッフに車いすを押してもらいながら会見場に入室した山下氏は「首から上は達者。上半身、下半身はともに麻痺（まひ）している状況。左手が