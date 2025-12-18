大相撲の冬巡業が１８日、磐田市で行われた。焼津市出身の東前頭９枚目・翠富士（２９）＝伊勢ケ浜＝がご当地で大きな声援を浴び「観客に名前をよく知ってもらっている感じがしてうれしかった」と喜んだ。今年は思うようにいかない場所が続いた。６場所中勝ち越しは２場所にとどまり「なかなか大勝ちすることができなかった」と悔やんだ。「来年はいい年にしたい。出来る限り上の番付に行けるように頑張りたい」と巻き返しを誓