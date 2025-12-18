大相撲の冬巡業が１８日、磐田市で行われた。熱海市出身の東前頭６枚目・熱海富士（２３）＝伊勢ケ浜＝が２０２６年の飛躍を誓った。「来年は番付的にも精神的にも、もっと成長していきたい」と、年明けの初場所（２０２６年１月１１日初日・両国国技館）を見据えた。ご当地場所で存在感を見せつけた。開場直後の握手会では、列をなした大勢のファンに対応。力士ふれあい会では、ちびっ子力士たちに胸を出した。１１月の九州場