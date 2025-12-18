◆大韓民国最後のトリガーは「改憲」…新共同体契約書を作ろう中央日報が創刊60周年を迎えて、大韓民国の歴史の60件の決定的転機（critical trigger）を読者と共に振り返ってきた。初回の韓国民主化を成し遂げた「87年ネクタイ部隊」をはじめ、政治・経済・社会・文化全分野の時代の転換や変化の分岐点となった事件の脈絡、韓国社会に及ぼした影響、未来への教訓などを省察した。このすべての大韓民国の成就と教訓に基づき、新たな