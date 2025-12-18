オークヴィレッジが、「寄木の積木」をはじめとする国産材を使用した木製玩具について、改正消費生活用製品安全法に準拠した「子供PSCマーク」付きモデルの販売を開始。2025年12月25日より施行される新たな安全基準に対応し、日本の森が生み出す安心安全なおもちゃが展開されます。 オークヴィレッジ「子供PSCマーク付き木製玩具」 発売日：2025年12月25日(木)より順次※商品により発売日が異なります オーク