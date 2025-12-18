マクドナルドが、2026年に40周年を迎え、多くのファンを生み出している大人気ゲームシリーズ「ドラゴンクエスト」とのコラボレーションとなるキャンペーンを展開！第1弾として、数量限定で販売される「マクドナルド×ドラゴンクエスト スライム in スライム」の事前抽選の応募受付がスタートしています☆ マクドナルド「ドラゴンクエスト」コラボレーションキャンペーン第1弾「マクドナルド×ドラゴンクエスト スライム in ス