【新華社ウルムチ12月18日】中国新疆ウイグル自治区ウルムチ市の小中学校で、今年初めて「雪休み」が導入された。9日間にわたる大型連休期間中、氷と雪の「冷たい資源」が経済の「熱い資産」へと急速に転換され、市全体の氷雪観光、宿泊、飲食などの分野の活況をけん引した。今回の雪休み消費の主力となったのはスキー市場だった。市内の主要スキー場6カ所は、自治区内の小中学生を対象にリフト無料券を配布した。各スキー場の