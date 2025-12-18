コメの収穫作業＝8月、新潟県三条市全国農業協同組合連合会（JA全農）の2025年産米の集荷量が、目標に掲げていた生産量全体の約3割に当たる227万トンに届かない見通しとなったことが18日分かった。農家への仮払金を大幅に引き上げて臨んだものの、他の集荷業者との激しい競争で苦戦した。一方、高値仕入れが新米価格の高止まりを招く要因となっている。25年産米の集荷はほぼ終わり、集荷率が全体の26％まで落ち込んだ24年産の1