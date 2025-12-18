トランプ大統領は、1776年のアメリカ建国から来年250年となるのを記念し、アメリカ兵に1人1776ドル＝約28万円を給付すると表明しました。【映像】“1776ドル給付”を力強く表明するトランプ大統領「145万人の兵士が戦士の配当をクリスマス前に受け取ることになる」（トランプ大統領）トランプ大統領は17日のテレビ演説で、145万人以上のすべてのアメリカ兵に1人1776ドル＝約28万円を給付すると述べました。来年、1776年の建国