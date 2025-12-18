グーグルとパンテックは、東京地方裁判所での特許訴訟について和解した。グーグルによれば、モバイル通信（セルラー通信）に関する係争中の訴訟すべてでの和解になるという。 和解により、グーグルに対して、パンテックが世界で保有する標準必須特許のポートフォリオのライセンスが付与される。4G、5Gなどモバイル通信に関してのパンテックとの争いが解決されるとのことで、パートナ&