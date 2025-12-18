プロ雀士でモデルの岡田紗佳（31）が、17日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『森香澄の全部嘘テレビ』(毎週水曜 深2：17)に出演。「気持ち悪かった」男性の行動を明かした。【全身ショット】美脚もスラリ！ボディラインあらわな岡田紗佳番組では首輪をプレゼントされて「俺のもんだ」と言われて喜んだ女性のVTRが紹介された。岡田も「よく言われたことがある。高校生の時に」と同調。「（ネックレスを）首輪だと思って」と