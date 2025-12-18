都内ホテルで就任会見「微力ですが全力を尽くしたい」オイシックスは18日、桑田真澄チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）の就任会見を都内ホテルで開いた。「また新たな挑戦をしたいなと思いまして契約しました。微力ですが全力を尽くしたいと思っています」と決意表明した。桑田氏は監督・コーチ・チームスタッフへの助言・指導、選手育成のための育成メソッド考案への助言に加え、練習環境の構築・整備、選手の評価など