【モデルプレス＝2025/12/18】女優の村山優香が12月17日、自身のInstagramを更新。サウナに入る様子を公開し、話題となっている。【写真】「ウルトラマンデッカー」ヒロイン美女、黒ビキニで美ボディ全開◆村山優香、美ボディ際立つビキニ姿村山は美しいボディラインが際立つ黒いビキニを着用し、サウナを楽しむ動画を公開。髪型を整える様子や、膝をかかかる姿などを披露している。◆村山優香の投稿に反響この投稿にファンからは