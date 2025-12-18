クレープブランド「MOMI&TOY’S(モミアンドトイズ)」は、マルシェバッグや文房具など、MOMI&TOY’S初のオリジナルグッズとお得なクレープチケットが入った福袋3種を、数量限定で販売する。2025年12月26日から、MOMI&TOY’S4店舗(浦和パルコ店、原宿YMスクウェア店、上大岡mioka店、アリオ上尾店)で取り扱う、数量限定のため、なくなり次第終了する。◆MOMI&TOY’S 福袋Aセット【価格】税込3,500円【内容】･お好き