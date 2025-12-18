大相撲の冬巡業が１８日、磐田市で行われた。飛龍高出身で西十両３枚目の大青山（２５）＝荒汐＝が、高校の先輩・翠富士（２９）や後輩の熱海富士（２３）＝ともに伊勢ケ浜＝との幕内での「飛龍高出身力士対決」に意欲を見せた。「稽古ではやっているけど、早く幕内に上がって２人と対戦したい」と目を輝かせた。過去、幕内で飛龍高出身力士同士の対戦はない。翠富士と熱海富士は同部屋で取組がないため「僕が（幕内に）上がら