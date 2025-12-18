ヤクルト・小川泰弘投手が１８日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、２１００万円減の年俸８９００万円（金額は推定）でサインした。成章、創価大を経て２０１２年ドラフト２位で入団し１３年目の今季は、１３試合で４勝５敗、防御率３・６８と２年続けて１ケタ勝利にとどまった。「昨年よりも状態を上げられた部分もあった中、試合数はなかなか伸びずに悔しいところもある」と反省。色紙に「心」と記し「チームの心臓で