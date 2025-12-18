「総社・一宮バイパス」総社市小寺付近の様子。 岡山市と密接な関係にある「総社市」へのアクセスを強化 渋滞する国道180号の様子。 岡山県岡山市の西隣に位置する総社市は、岡山市と倉敷市という岡山の2大都市のベッドタウンとして約7万人の人口を抱えるほか、自動車部品や各種産業の工場エリアが点在している。しかし、総社市は道路ネットワークの整備が遅れており、特に岡山市と連絡する幹線道路が乏しい。内陸部を