タレントの鈴木奈々さんが、自身のインスタグラムを更新。国家資格キャリアコンサルタントの試験結果について、明かしました。 【写真を見る】【 鈴木奈々 】 「キャリアコンサルタントの試験落ちてしまいました」ＳＮＳに綴る「これからも挑戦し続けていきます！」鈴木奈々さんは「皆さんに報告です！」「キャリアコンサルタントの試験落ちてしまいました。」と、報告。続けて「結果は残念でしたが色々学べて挑戦出来て