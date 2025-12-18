不二家初のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」は、2026年の営業初日より、全店にて初の福袋を発売する。同店は2024年9月に1号店をオープン。現在全国に14店舗を展開する。【画像】「ペコちゃんmilkyドーナツ 新春わくわく福袋」詰め合わせイメージ福袋は、「ペコちゃんmilkyドーナツ」のロゴが入ったオリジナルの保冷温バッグや「まねきペコちゃん」などのグッズのほか、ドーナツやクーポンも入った特別なアイテム。赤