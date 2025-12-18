タイの人気コスメブランド「キャシードール」から、紫外線から唇を守りながら美しい発色を与える「インテンシブUVリップセラム」が登場！2026年1月9日より楽天市場でWEB先行発売、さらに1月上旬からは全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）でも販売開始となります。このリップセラムは、紫外線ダメージをブロックし、乾燥やカサつきを防ぐだけでなく、自然な血色感を与えるシアーな仕上がりも魅力的