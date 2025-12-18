東京・渋谷区の議会が、コンビニ店などへの「ごみ箱設置の義務化」や「ポイ捨て」に対して過料を科す条例案を可決したことを受け、長谷部区長は事業者や渋谷を訪れる人に理解を求めました。【映像】実際にポイ捨てされたごみ（東京・渋谷区）「販売した商品から生じたごみは、販売した店舗が責任をもって処理することが望ましい」（渋谷区・長谷部健区長）渋谷区議会は10日、渋谷駅周辺などで営業するコンビニ店やカフェなどが