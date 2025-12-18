現役ドラフトで中日からDeNAに移籍した浜＝18日、横浜市の球団事務所現役ドラフトで中日からDeNAに移籍した浜が18日、横浜市の球団事務所で記者会見し「走攻守の全てでアピールしていきたい。守備と肩には自信がある」と抱負を述べた。背番号は67。通算出場は5試合と経験に乏しいが、身体能力が高い25歳の左打ちの外野手。5月20日のDeNA戦（横浜）でプロ3年目で初安打、初打点をマークし「もっとたくさん横浜スタジアムで打ち