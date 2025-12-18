安倍晋三元首相銃撃事件公判で、検察側は18日、論告で山上徹也被告（45）の生い立ちが不遇であったことは否定できないとした一方で「善悪を判断できる40歳以上の社会人だった」と指摘。生い立ちは事件と無関係だとした。