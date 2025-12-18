お笑いコンビ「スピードワゴン」・井戸田潤（53）の妻でモデルの蜂谷晏海（33）が17日、Instagramを更新。1歳の長男が誕生したばかりの次男と対面する動画を公開した。【映像】1歳長男が生まれたばかりの弟と対面する様子2022年9月、井戸田と結婚した蜂谷。2024年7月に長男・ベビバーグくん、翌年の12月14日には次男が誕生していた。17日に更新したInstagramでは、ベビバーグくんがお兄ちゃんとして弟に触れ合う動画を公開し