2025年度の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）。最終回を迎えた12月14日、都内でパブリックビューイングとトークショーが開催に。高橋克実さんが選んだのはあの名場面！「実はあれ横浜さん自身が…」およそ34倍にも達した倍率をかいくぐって会場に詰め掛けた当選者を前に、プレトークショーと、最終回のパブリックビューイング、さらにアフタートークの三部構成にて実施されました。プレトークショーでは「べらぼう