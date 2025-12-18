トヨタ「新型“5人乗り”SUV」発売！ 2025年12月17日、トヨタは約7年ぶりとなるフルモデルチェンジを果たした新型「RAV4」について、販売をスタートしたと発表しました。RAV4は「クロスオーバーSUV」というジャンルの開拓者であり、今やトヨタの屋台骨を支えるグローバルベストセラーカーです。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「新型“5人乗り”SUV」です！（98枚）1994年の初代誕生以来、乗用車ライクな乗り味とSUVの