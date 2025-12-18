引っ越しや園の方針が合わないなどの理由で、幼稚園や保育園を転園することは珍しくないですよね。ママスタコミュニティには「年長で幼稚園から保育園に転園ってかわいそうかな？」というタイトルで、こんな投稿がありました。投稿者さんは自分の都合で、お子さんを幼稚園から保育園に転園させることについて悩んでいます。『私が仕事をしたくて来年度から保育園に変えようかと検討している。子どものことを考えるとやめるべきか。