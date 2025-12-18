12月18日、ドローンや暗号資産の採掘（マイニング）装置の販売を展開していた（株）ドローンネット（TSRコード:024112925、千代田区）は東京地裁より破産開始決定を受けた。負債総額1,445億円はことし最大で、債権者を含めて影響は広範囲に広がりそうだ。2017年3月設立のドローンネットは、2025年2月期に977億円を売り上げるまで急成長した。一方、秋以降は決済に関する情報が飛び交い、信用性はここにきて大きく低下していた