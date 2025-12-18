12月14日、新潟県津南町の住宅で屋根の除雪作業をしていた80代男性が誤って転落する事故がありました。男性は両足のかかとの骨を折る重傷です。12月14日午前10時ごろ、津南町の2階建て住宅で屋根の除雪を1人で行っていたこの家に住む80代男性が、作業中に足を滑らせ転落しました。男性は約2m下の地面に足から落下し、両足のかかとの骨を折る重傷を負いました。県や津南町によりますと、転落後も普段通り生活していましたが、足の痛