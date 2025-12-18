安倍晋三・元首相が２０２２年に奈良市で銃撃されて死亡した事件で、殺人罪などに問われた無職山上徹也被告（４５）の裁判員裁判の第１５回公判が１８日、奈良地裁で始まった。被害者参加制度を利用する安倍氏の妻・昭恵さん（６３）は出廷せず、代理人弁護士が意見陳述し、「被告には正面から罪を受け止めてきちんと償うことを求めます」と訴えた。意見陳述では、昭恵さんが生前の安倍氏に「あなたが危険な目にあったらどうす