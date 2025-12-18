ソフトバンクは１８日、小久保裕紀監督（５４）と来季から新たに３年契約を締結したと発表した。就任１年目の昨季は４年ぶりのペナント奪回を果たし、今季はリーグ連覇と５年ぶりの日本一を奪還して「正力松太郎賞」を受賞。２年間の手腕を高く評価されて、長期政権を確約された形だ。今季はシーズン序盤から主力の相次ぐ負傷離脱に見舞われながらも、柔軟な采配で安定した戦いでチームを頂点に導いた。伸び悩んでいた中堅の野