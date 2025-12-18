スタディプラスは12月16日、「理系に対するイメージ調査」の結果を発表した。調査は2025年12月2日〜12月4日、学習管理アプリ「Studyplus」のユーザー(高校1,2年生)3,104名を対象にインターネットで行われた。○文理選択の決め手文理選択の決め手になったことを文理で分けて分析すると「将来なりたい職業があるから」は理系が48.2%で、文系より22.2ポイント高くなった。一方、「苦手だから(選ばなかった科目が)」は文系の生徒が20.5