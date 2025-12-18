お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃんが１８日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。霜降り明星の粗品とエルフの荒川の未来をつづっている。粗品は１３日に行われた女芸人Ｎｏ．１決定戦「ＴＨＥＷ２０２５」で審査員を務めた際、出場したエルフのネタについて「こんなの入れとけば評価されるやろうという思惑が客に透けて見えるほどの稚拙さやった」と辛らつな評価を下した。これに対し荒川が「Ｗから出て行ってくれません