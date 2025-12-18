AIモデルの開発の競争が激化しているが、楽天が12月18日、経済産業省・新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が推進する日本の生成AIの開発力強化を目的としたプロジェクト「GENIAC（Generative AI Accelerator Challenge）」の一環として開発した新たなAIモデル「Rakuten AI 3.0」を発表した。同社はRakuten AI 3.0 (LLM) と日本語に特化した主なモデルの比較を公開、同モデルの実力はいかに。○「Rakuten AI 3.0」の概要「