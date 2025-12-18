【低気圧】暖かい空気を運んでくる 次の土日は、くもりや雨とぐずついた天気ですが、平年を５℃ぐらい上回る気温で暖かい雨となりそうです。 ２０日（土）は高気圧の後ろ側に入り、南から暖かい空気が流れ込んできます。 ２１日（日）は低気圧が前線を伴って、本州南岸を進むため広い範囲で雨が降るでしょう。 、、を画像で掲載しています。雨シミュレーション２０日（土）～２１日（日） 関東地方の土曜日は、