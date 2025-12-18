伊藤屋国際は、NF ACOUSのインイヤーモニター「NM25」を、12月20日より販売する。価格は33,000円。 2020年に登場しプロフェッショナル向けIEMとして高い評価を得た「NM2+」の後継モデル。 NM2+から大きく4点のアップグレードを施した。ドライバーは従来の「MC2L-10II」から「MC2L-100A」へ刷新し、1基構成のシングルダイナミック型ながら、デュアル磁気回路とデュアルチャンバー設計を採用