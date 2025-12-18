一般財団法人神戸観光局は、ＪＲ品川駅構内で神戸観光プロモーション「いろいろ、神戸」を１５日から実施している。首都圏をはじめとする広域から神戸への誘客促進を図ることが目的で、神戸ルミナリエのポスターを３１面掲示。神戸の港、街並み、温泉、山など神戸らしさを詰め込んだ観光ＰＲ動画を４４面のデジタルサイネージで放映している。さらに、駅構内のイベントスペースを使用した神戸の名産品販売、観光ＰＲなども実