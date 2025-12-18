厳しい環境を求めて選んだのはこの場所でした。 自主トレーニングの一環でプロ野球選手が17日から自衛隊に体験入隊し訓練に臨んでいます。 陸上自衛隊の別府駐屯地を訪れたのはプロ野球・東北楽天ゴールデンイーグルスの辰己涼介選手です。 今回は「肉体面でも精神面でも普段出来ない自主トレーニングを」と自衛隊に体験入隊を志願したということです。 入隊初日の17日、直径およそ20センチの丸太を切