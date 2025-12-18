陸上自衛隊はきのう夜、静岡県の上空で夜間訓練飛行中のヘリコプターが地上からレーザー照射を受けたと発表しました。自衛隊ヘリに対するレーザー照射は2日連続です。防衛省によりますと、レーザー照射を受けたのは陸上自衛隊東部方面・航空隊所属のUH-1J多用途ヘリコプターです。17日午後6時50分ごろ、浜松飛行場で離着陸訓練を行い、立川駐屯地に戻っていたところ、静岡県三島市の上空で地上からおよそ1分間、レーザーを照射され