中国政府は18日、11月の若者の失業率が16.9%だったと発表しました。先月から0.4ポイント改善しましたが、依然として高止まりが続いています。中国国家統計局によりますと、学生を除く16歳から24歳の11月の失業率は16.9%でした。先月の失業率からは0.4ポイント改善していて、学生を統計から除いた2023年12月以降で最も悪い水準だった8月の失業率18.9%からは2.0ポイント改善しました。他の年代の11月の失業率は先月から変化がなく、2