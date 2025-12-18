自民、日本維新の会、公明の3党が開いた小学校の給食無償化を巡る実務者協議＝18日午後、国会自民、日本維新の会、公明の3党は18日午後、来年4月に開始予定の小学校の給食無償化を巡る実務者協議で制度設計に関し合意した。公立小を対象に保護者の所得にかかわらず一律支援。自治体を支援する基準額について、児童1人当たり月額5200円とした。必要となる財源は国が実質的に全て負担し、自治体には負担させない。3党は自治体に