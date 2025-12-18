気分高まるドリンクやフードが揃う、スターバックスコーヒーのホリデーシーズン。2025年12月19日から21日までの3日間限定で、赤か緑のアイテムを身につけると、好きなカスタマイズが1つ"無料"になるキャンペーンを開催します。色が分かればどんなアイテムでもOK！ 12月17日に公式Xで発表された、ホリデーキャンペーンのお知らせ。期間中、赤もしくは緑のアイテムをレジのパートナー（従業員）に見せながら、「ハッピーホリデー！」