西部技研は底堅く推移している。この日午後１時ごろ、同社を含む電池サプライチェーン協議会（ＢＡＳＣ）の会員企業９社が、蓄電池製造設備の新たな標準構築を目指す共同事業体の設立に合意したと発表した。ＢＡＳＣのタスクフォース活動を起点として生まれた産業横断型の共同プロジェクト「Ｓｗｉｆｔｆａｂ」を推進する。同プロジェクトは経済産業省が定める蓄電池産業戦略の実現に向けた推進と国内安定供給体制の