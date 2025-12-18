ジャパンエレベーターサービスホールディングスはしっかり。１７日取引終了後、ＩＨＩ傘下のＩＨＩ運搬機械からカーリフト事業を譲り受けると発表した。エレベーターなどメンテナンス事業の拡大と収益性の向上を図る狙いがある。事業譲受日は来年３月３１日の予定。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS